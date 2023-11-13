عمرو دياب يستأنف نشاطه الفني ويتبرع بجزء من عائداته لغزة

2023-11-13 / 12:55
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هبة بريس

عاد الفنان عمرو دياب إلى نشاطه الفني بعد توقفٍ وإلغاء لكل حفلاته خلال الفترة الماضية بسبب الأحداث الدامية في غزة.

وأعلن “الهضبة” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” عن إحيائه حفلاً جديداً في دبي، وذلك بعد تأجيله من (أكتوبر) الماضي بسبب أحداث غزة وتضامناً مع الفلسطينيين.

ونشر عمرو مقطع فيديو من حفلاته، وعلّق عليه بقوله: “حفلة عمرو دياب تعود من جديد في دبي يوم السبت الموافق 18 نوفمبر”.

كما أكد “الهضبة” عن التبرع بجزء من عائد الحفل قائلاً: “في إطار حملة “تراحم من أجل غزة”، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم”

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