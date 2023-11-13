إنفانتينو يشكر الوداد الرياضي على مساره الرائع في الدوري الأفريقي

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق ماميلودي صن داونز بعد إحرازه لقب الدوري الأفريقي، كما شكر الوداد الرياضي على مسار الجيد في النسخة الأولى من المسابقة القارية.

وقال إنفانتينو في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “هنيئا لماميلودي صن داونز بتتويجه بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي، وشكرا الوداد الرياضي بعد تقديمه مسارا جيدا في المسابقة ولنهائي عظيم أمام جماهير شغوفة”.

وتقابل صن داونز والوداد الرياضي، أمس الأحد، على أرضية ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” ببريتوريا، برسم نهائي الدوري الأفريقي، والذي انتهى لفائدة الفريق الجنوب أفريقي بعدما انتصر بثنائية نظيفة، علما أن الوداد انتصر ذهابا في الدار البيضاء بهدفين لهدف.

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