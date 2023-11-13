عائلة بنموسى بالرباط ممنوعة من زيارة والدها لمدة 10 سنوات + “فيديو”

2023-11-13 / 12:44
5
ع اللطيف بركة - هبة بريس

تتفاعل ردود ” غاضبة” على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وخارجه، بعد أن نقلت كاميرا ” هبة بريس” معاناة عائلة بكاملها اغلبهم يقيم بالديار الكندية، منعت من زيارة والدهم الشيخ المقعد بالمرض المسمى أحمد بنموسى والذي يقيم مع زوجته الثانية بحي العكاري بالعاصمة الرباط .

يقول أحد أبناء ” المحتجز ” ببيته بنموسى، أن عائلته وهم 6 أبناء الى جانب أخته المسنة بدورها، لم يستطيعوا زيارته لعشرة سنوات، رغم محاولاتهم المتكررة مع زوجة أبيهم وإبنتها، مضيفا أن والده الذي كان يقيم بدوره بدولة كندا كان قد تزوج إمراة ثانية واستقر بالمغرب رفقتها، غير أن إصابته بمرض حالت دون رجوعه لكندا لزيارة ابناءه، وبعد غياب طويل كانت تعوض المسافات مكالمات هاتفية غير أن حتى إنقطعت واختفت معها اخبار الوالد أحمد بنموسى، مما اضطر العائلة الى تكرار محاولة زيارة ابيهم دون جدوى.

وأضاف هؤلاء، أنه بعد تعنث زوجة الأب في سماح لهم لرؤيته او نقله الى الاستشفاء، توجهوا الى القضاء، واستصدروا حكما قضائيا بزيارة والدهم، لكن رغم هذا الحكم لم يستطيعوا زيارته بسبب رفض الزوجة.

خلال الاسبوع الماضي، كانت العائلة قد دخلت في اعتصام أمام منزل والدهم، مطالبين المسؤولين بإيجاد حل لوضعيتهم، فلا يعقل ان يبقى هؤلاء ممنوعين من زيارة الاب ، وضع إنساني صعب لم يحرك بعد مسؤولي الرباط الى معاقبة الزوجة التي اهانت مقرر قضائي، وثانيا بتمكين العائلة من زيارة والدها ولو باستعمال القوة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

“مركز” يطلق مبادرة حضرية للتنقل بالطاقة الكهربائية بمراكش

2023-11-13 / 18:32
Photo of “إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

“إضرابات الأساتذة” … “الكيل بمكيالين” في صيغ عديدة !!

2023-11-13 / 18:26
Photo of تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

تارودانت.. اللجان الإقليمية تستمع لمواطنين لم يتوصلوا بـ”دعم الزلزال”

2023-11-13 / 18:01
Photo of وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية ارتفع بـ 30%

وزير النقل: قت.لى حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية…

2023-11-13 / 17:51
Photo of ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

2023-11-13 / 17:43
Photo of ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه السنة”

ميراوي: “أزيد 421 ألف طالب استفادوا من المنحة هذه…

2023-11-13 / 17:15
Photo of عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

عبادي: “جميع السجينات المتابعات بتهم الإ.رهاب أطلق سراحهن”

2023-11-13 / 16:58
Photo of الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي

الضريبة المرتقبة على ” الايفون” تخلق الجدل في مواقع…

2023-11-13 / 16:24
Photo of بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على الحوار

بنسعيد: الإضرابات تمس 7 ملايين تلميذ والحكومة منفتحة على…

2023-11-13 / 15:51
Photo of “وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

“وعكة صحية لرئيس الهيئة” ترجئ محاكمة الحيداوي

2023-11-13 / 15:27

‫5 تعليقات

  1. هده الاشياء لابد من قوانين زجرية لابد من قوانين جديدة تواكب العصر لابد من اجتهاد العدالة وتنفيد احكام القضاء بدون شروط عندما تحكم المحكمة لابد من السلطة تنفيده بسرعة هناك كثير منلقوانين لابد من النجاح والاجتهاد فيها مثل كراء العقارات وكدالك الإجرام وتدخل الأمن في المواقف لمحرجة والسرقة وكدالك مثل هده المشاكل العايلية

    رد

  2. اظن ان محاكم المغرب لو اغلقت ابوابها لكان بردا وسلاما على المرتفقين والمتقاضين وكان افضل ان تنتزع حقا دون ان ينفذ على ارض الواقع .حسبي الله ونعم الوكيل.واش هاد المحاكم غرضها هو ادخال الاموال الى الصندوق فقط ام ماذا ؟؟؟

    رد

  3. ان صح ما تقول فهذا دخل في الشؤون الشخصية السيد بن موسى لهذا وجب على كاتب المقال الاحترام ولا تتغنى بحرية التعبير راه كل انسان فالارض عندو العيب الاحترام .وهايك في المقالات ذات المواضيع النافعة

    رد

  4. من ضمن المشاكل التي يعيش فيها بعض المتزوجين من مرأة ثانية.وله أبناء من الزجة الأولى. اعرف احد الاصدقاء لم يتفاهم مع زوجته. طلقها بابن وبنت لازالوا أطفال صغار. تزوجت. اخذ منها الطفلين عايش في سعادة. واذا طرحت عليه فكرة الزواج. يقول لك إذا تزوجت للمرة الثانية اطفالي سيتشردون.مثل ماوقع لفلان وفلان……

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق