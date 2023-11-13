عائلة بنموسى بالرباط ممنوعة من زيارة والدها لمدة 10 سنوات + “فيديو”
تتفاعل ردود ” غاضبة” على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وخارجه، بعد أن نقلت كاميرا ” هبة بريس” معاناة عائلة بكاملها اغلبهم يقيم بالديار الكندية، منعت من زيارة والدهم الشيخ المقعد بالمرض المسمى أحمد بنموسى والذي يقيم مع زوجته الثانية بحي العكاري بالعاصمة الرباط .
يقول أحد أبناء ” المحتجز ” ببيته بنموسى، أن عائلته وهم 6 أبناء الى جانب أخته المسنة بدورها، لم يستطيعوا زيارته لعشرة سنوات، رغم محاولاتهم المتكررة مع زوجة أبيهم وإبنتها، مضيفا أن والده الذي كان يقيم بدوره بدولة كندا كان قد تزوج إمراة ثانية واستقر بالمغرب رفقتها، غير أن إصابته بمرض حالت دون رجوعه لكندا لزيارة ابناءه، وبعد غياب طويل كانت تعوض المسافات مكالمات هاتفية غير أن حتى إنقطعت واختفت معها اخبار الوالد أحمد بنموسى، مما اضطر العائلة الى تكرار محاولة زيارة ابيهم دون جدوى.
وأضاف هؤلاء، أنه بعد تعنث زوجة الأب في سماح لهم لرؤيته او نقله الى الاستشفاء، توجهوا الى القضاء، واستصدروا حكما قضائيا بزيارة والدهم، لكن رغم هذا الحكم لم يستطيعوا زيارته بسبب رفض الزوجة.
خلال الاسبوع الماضي، كانت العائلة قد دخلت في اعتصام أمام منزل والدهم، مطالبين المسؤولين بإيجاد حل لوضعيتهم، فلا يعقل ان يبقى هؤلاء ممنوعين من زيارة الاب ، وضع إنساني صعب لم يحرك بعد مسؤولي الرباط الى معاقبة الزوجة التي اهانت مقرر قضائي، وثانيا بتمكين العائلة من زيارة والدها ولو باستعمال القوة.
5 تعليقات
هده الاشياء لابد من قوانين زجرية لابد من قوانين جديدة تواكب العصر لابد من اجتهاد العدالة وتنفيد احكام القضاء بدون شروط عندما تحكم المحكمة لابد من السلطة تنفيده بسرعة هناك كثير منلقوانين لابد من النجاح والاجتهاد فيها مثل كراء العقارات وكدالك الإجرام وتدخل الأمن في المواقف لمحرجة والسرقة وكدالك مثل هده المشاكل العايلية
اظن ان محاكم المغرب لو اغلقت ابوابها لكان بردا وسلاما على المرتفقين والمتقاضين وكان افضل ان تنتزع حقا دون ان ينفذ على ارض الواقع .حسبي الله ونعم الوكيل.واش هاد المحاكم غرضها هو ادخال الاموال الى الصندوق فقط ام ماذا ؟؟؟
ان صح ما تقول فهذا دخل في الشؤون الشخصية السيد بن موسى لهذا وجب على كاتب المقال الاحترام ولا تتغنى بحرية التعبير راه كل انسان فالارض عندو العيب الاحترام .وهايك في المقالات ذات المواضيع النافعة
من ضمن المشاكل التي يعيش فيها بعض المتزوجين من مرأة ثانية.وله أبناء من الزجة الأولى. اعرف احد الاصدقاء لم يتفاهم مع زوجته. طلقها بابن وبنت لازالوا أطفال صغار. تزوجت. اخذ منها الطفلين عايش في سعادة. واذا طرحت عليه فكرة الزواج. يقول لك إذا تزوجت للمرة الثانية اطفالي سيتشردون.مثل ماوقع لفلان وفلان……
مدفوع الثمن