عائلة بنموسى بالرباط ممنوعة من زيارة والدها لمدة 10 سنوات + “فيديو”

2023-11-13 / 12:44
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

تتفاعل ردود ” غاضبة” على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب وخارجه، بعد أن نقلت كاميرا ” هبة بريس” معاناة عائلة بكاملها اغلبهم يقيم بالديار الكندية، منعت من زيارة والدهم الشيخ المقعد بالمرض المسمى أحمد بنموسى والذي يقيم مع زوجته الثانية بحي العكاري بالعاصمة الرباط .

يقول أحد أبناء ” المحتجز ” ببيته بنموسى، أن عائلته وهم 6 أبناء الى جانب أخته المسنة بدورها، لم يستطيعوا زيارته لعشرة سنوات، رغم محاولاتهم المتكررة مع زوجة أبيهم وإبنتها، مضيفا أن والده الذي كان يقيم بدوره بدولة كندا كان قد تزوج إمراة ثانية واستقر بالمغرب رفقتها، غير أن إصابته بمرض حالت دون رجوعه لكندا لزيارة ابناءه، وبعد غياب طويل كانت تعوض المسافات مكالمات هاتفية غير أن حتى إنقطعت واختفت معها اخبار الوالد أحمد بنموسى، مما اضطر العائلة الى تكرار محاولة زيارة ابيهم دون جدوى.

وأضاف هؤلاء، أنه بعد تعنث زوجة الأب في سماح لهم لرؤيته او نقله الى الاستشفاء، توجهوا الى القضاء، واستصدروا حكما قضائيا بزيارة والدهم، لكن رغم هذا الحكم لم يستطيعوا زيارته بسبب رفض الزوجة.

خلال الاسبوع الماضي، كانت العائلة قد دخلت في اعتصام أمام منزل والدهم، مطالبين المسؤولين بإيجاد حل لوضعيتهم، فلا يعقل ان يبقى هؤلاء ممنوعين من زيارة الاب ، وضع إنساني صعب لم يحرك بعد مسؤولي الرباط الى معاقبة الزوجة التي اهانت مقرر قضائي، وثانيا بتمكين العائلة من زيارة والدها ولو باستعمال القوة.

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