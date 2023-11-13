مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي ينهزم أمام الإكوادور

انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، أمام نظيره الإكوادوري، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للناشئين.

وانتهت الجولة الأولى بالبياض، حيث كانت في عمومها متكافئة، مع بعض الفرص السانحة للمنتخب المغربي، أبرزها الرأسية التي ردها القائم.

الجولة الثانية كانت مخالفة لسابقتها حيث سقط “أشبال الأطلس” في المحظور بعدما منحوا الخصم ضربة جزاء نفدها بنجاح، قبل أن تتلقى شباك المنتخب المغربي الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة، لينتهي اللقاء بفوز الإكوادور على المغرب بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد المنتخب المغربي في النقطة الثالثة في الصف الثاني مؤقتا فيما رفع الإكوادور رصيده للنقطة الرابعة في المركز الأول، في انتظار ما ستسفر عنه المباراة الثانية عن نفس المجموعة والتي ستجمع منتخب أندونيسيا ببنما.

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