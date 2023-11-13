وزارة الصحة الفلسطينية: كافة مستشفيات غزة خارج الخدمة

2023-11-13 / 12:08
2
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 13 نونبر، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة.

وفي بداية اليوم الـ37 من الحرب على غزة، قصفت القوات الإسرائيلية مستشفى للولادة مما أسفر عن مقتل طبيبين، كما توفّي رضيعان بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة للعناية المركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مقتل وإصابة عدد كبيرمن الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قناة أمريكية: إطلاق نار بالقرب من منزل حفيدة بايدن

قناة أمريكية: إطلاق نار بالقرب من منزل حفيدة بايدن

2023-11-13 / 18:55
Photo of الجامعة العربية: الأوضاع القاسية في غزة تكرس مشاعر الكراهية والظلم التاريخي

الجامعة العربية: الأوضاع القاسية في غزة تكرس مشاعر الكراهية…

2023-11-13 / 17:54
Photo of إسرائيل تقصف مبنى الأونروا في غزة

إسرائيل تقصف مبنى الأونروا في غزة

2023-11-13 / 13:42
Photo of بسبب “مظاهرات دعم فلسطين”.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

بسبب “مظاهرات دعم فلسطين”.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

2023-11-13 / 11:06
Photo of معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

معادلة 35 مقابل 35.. شرط حماس للإفراج عن الرهائن

2023-11-13 / 10:11
Photo of الأمم المتحدة تنكّس الأعلام حدادا على موظفيها الضحايا في غزة

الأمم المتحدة تنكّس الأعلام حدادا على موظفيها الضحايا في…

2023-11-13 / 09:41
Photo of ماكرون : معاداة السامية لا تطاق وفرنسا ليست فرنسا

ماكرون : معاداة السامية لا تطاق وفرنسا ليست فرنسا

2023-11-12 / 23:26
Photo of وائل غنيم يعتذر بعد شتمه “أبو عبيدة “

وائل غنيم يعتذر بعد شتمه “أبو عبيدة “

2023-11-12 / 21:24
Photo of شولتس يرفض “الوقف الفوري” لإطلاق النار بغزة

شولتس يرفض “الوقف الفوري” لإطلاق النار بغزة

2023-11-12 / 21:05
Photo of مسيرة رسمية في فرنسا ضد “معاداة السامية “

مسيرة رسمية في فرنسا ضد “معاداة السامية “

2023-11-12 / 20:19

‫2 تعليقات

  2. ستحاسبون ياحكام الخراب على كل قطرة دم سالت في غزة وفلسطين اللهم إنا نستودعك أهلنا في غزة العزة اللهم أنصرهم ولطف بهم يارب العالمين

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق