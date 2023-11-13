وزارة الصحة الفلسطينية: كافة مستشفيات غزة خارج الخدمة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 13 نونبر، أن كل المستشفيات في شمال قطاع غزة أصبحت خارج الخدمة.

وفي بداية اليوم الـ37 من الحرب على غزة، قصفت القوات الإسرائيلية مستشفى للولادة مما أسفر عن مقتل طبيبين، كما توفّي رضيعان بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة للعناية المركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مقتل وإصابة عدد كبيرمن الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة.

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