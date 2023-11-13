فجيح.. الساكنة تحتج ضد قرار تفويت قطاع الماء والكهرباء لـ”شركة جهوية”

هبة بريس - وجدة

تشهد مدينة فجيج احتجاجات متوالية وبشكل يومي للساكنة، بعد قرار المجلس الجماعي بتفويت قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل لشركة “الشرق للتوزيع” الجهوية وتعيين ممثل عنها.

وحسب مصادر، فبعد أن استبشرت الساكنة بالقرار الذي اتخذه المجلس في جلسة استثنائية سابقة، بالتصويت بالإجماع على رفض الانضمام إلى هذه الشركة الجهوية، التي من المفروض على الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية بتراب جهة الشرق أن تفوت إليها أمر تدبير مرافق الماء والتطهير السائل والكهرباء.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن المجلس الجماعي لفجيج توصل بمراسلة أخرى من طرف عامل الإقليم، قصد دعوة الأعضاء المستشارين بعقد دورة استثنائية، حيث تمت المصادقة على التفويت لهذه الشركة الجهوية، الأمر الذي دفع الساكنة إلى الخروج في وقفات احتجاجية مطالبة المجلس بالتمسك بقرارات كل المجالس المنتخبة السابقة، والتي كانت دائما ترفض تسليم أمر تدبير الموارد المائية.

نظرا، لخصوصية الفرشة المائية لواحة فجيج من عيون مملوكة للقصور والسلالات، إذ كانت تشكل منذ القديم موضوع نزاع بين القبائل المحلية، بالإضافة إلى خصوصية الطبيعة المجالية والمعيشية والفلاحية للساكنة.

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