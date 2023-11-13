طنجة المتوسط.. إحباط محاولة لتهريب حوالي 1.5 طن من مخدر الشيرا

2023-11-13 / 11:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب طن و430 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي كان يتولى سياقتها مواطن من جنسية مغربية.

و فتحت فرقة الشرطة القضائية بالميناء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه العملية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وكذا ضبط وتوقيف كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

هذا وتندرج هذه القضية في اطار المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية الوطنية بغرض مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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