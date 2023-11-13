باستثمار يبلغ 16 مليار درهما.. الـONCF يستعد لاقتناء 168 قطار جديد
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض للمنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا جديدا، في أفق 2023.
وحسب بلاغ للمكتب، فيندرج المشروع المهيكل، وفق رؤية الملك محمد السادس، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل.
وبعد مرور 5 سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يضيف المكتب، يستمر قطار ”البراق” في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة.
وأضاف المكتب، أنه تم إطلاق طلب عروض المنافسة من أجل اقتناء 168 قطارا (150 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطار لامتدادات خط السرعة الفائقة).
كما يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي كازا والرباط.
وأشار المكتب إلى أنه يرمي من وراء هذا الاستثمار الطموح، الذي يبلغ حوالي 16 مليار درهم، إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عال التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
5 تعليقات
بعد هذه العملية سيصبح للمغرب قطارات فائضة .أنه مما سيفيد المسافرين عبر القطارات استخدام القطارات الفائضة كدرجة رابعة كما كان عليه الحال في السبعينات من القرن الماضي وهذه القطارات يمكن أن تتوقف في المحطات الصغيرة المغلقة ليستفيد منها سكان المراكز والمدن الصغيرة..
اقتناء 168 عربة و مناطق الجنوب الشرقي لم يتم ربطهم بعد كباقي الأقاليم المغربية ان هذا لا منكر يا معالي المسؤولين عدالة التنمية بين مناطق المغرب أو نحن بالفعل ننتهي للمغرب الغير النافع ؟؟؟يا عجبا 16 مليار الدرهم تصرف من أموال الشعب لفئة معينة على حساب أخرى
Le train fes oujda il marche toujours en gasoil cette région et vraiment oublié
Il ne faut pas répéter la même erreurs lorsque vous avez opté pour les trains made in Italy
Alstom, la Belgique ou les pays bas ainsi que l’Allemagne qui ont de bon matériel
اضنها عربة وليس قطار
لان القطار به عدة عربات