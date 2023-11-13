وفاة الفنان المصري عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عاما

هبة بريس - القسم الفني

غيب الموت في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، الفنان المصري عثمان محمد علي، عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد تعرُّضه لجلطة في المخ أُدخل على أثرها إلى العناية المركَّزة.

وقال الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه جارٍ التواصل مع ابنته الفنانة سلوى عثمان لتحديد موعد الجنازة والعزاء.

يُذكر أن عثمان محمد علي من مواليد محافظة الإسكندرية، واشتهر بأدوار التمثيل الثانوية، وأسهم في اكتشاف بعض المواهب الفنية مثل الفنانة الراحلة مديحة كامل.

وقدَّم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية، من أهمها: «حب وإلهام»، «مهاجر إلى الصمت»، «عائلة الحاج متولي»، «الإمام الشافعي».

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