أشبال الأطلس يفتتحون بطولة شمال أفريقيا بمواجهة المنتخب الليبي

هبة بريس - القسم الرياضي

يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة غمار منافسات بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات ظهر اليوم.

البطولة التي تحتضنها العاصمة التونسية و تشهد مشاركة خمسة منتخبات و هي مصر و تونس و ليبيا و الجزائر ثم المغرب.

و سيواجه المنتخب المغربي اليوم خصمه الليبي في المباراة الافتتاحية للبطولة بملعب الكرم بتونس العاصمة.

هذا و كان محمد وهبي المدرب المغربي قد وجه الدعوة لسبعة و عشرون لاعبا للمشاركة في هاته البطولة التي ستمتد إلى غاية 22 من الشهر الجاري.

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