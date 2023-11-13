أشبال الأطلس يفتتحون بطولة شمال أفريقيا بمواجهة المنتخب الليبي
هبة بريس - القسم الرياضي
يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة غمار منافسات بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات ظهر اليوم.
البطولة التي تحتضنها العاصمة التونسية و تشهد مشاركة خمسة منتخبات و هي مصر و تونس و ليبيا و الجزائر ثم المغرب.
و سيواجه المنتخب المغربي اليوم خصمه الليبي في المباراة الافتتاحية للبطولة بملعب الكرم بتونس العاصمة.
هذا و كان محمد وهبي المدرب المغربي قد وجه الدعوة لسبعة و عشرون لاعبا للمشاركة في هاته البطولة التي ستمتد إلى غاية 22 من الشهر الجاري.
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6 تعليقات
بالتوفيق والنجاح ومسيرة موفقة للمنتخب الوطني..
مربوحة ان شاء الله تعالى..
بالتوفيق والنجاح لهذا الافتتاح المغربي الليبي..
الكرة المغربية وصلت العالمية بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم يسر لهم إن شاء الله تعالى..
مربوحة ومغربية ان شاء الله..