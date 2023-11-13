الأمم المتحدة تنكّس الأعلام حدادا على موظفيها الضحايا في غزة

هبة بريس - وكالات

نكست مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، الأعلام، الاثنين، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض الساعة الـ09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط “عدد كبير من القتلى والجرحى” في “قصف” مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد صوَّرتها وكالة فرانس برس، الأحد، فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا، الجمعة، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0