الأمم المتحدة تنكّس الأعلام حدادا على موظفيها الضحايا في غزة
هبة بريس - وكالات
نكست مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا، الأعلام، الاثنين، ودُعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأُنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض الساعة الـ09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين، غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط “عدد كبير من القتلى والجرحى” في “قصف” مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.
وأظهرت مشاهد صوَّرتها وكالة فرانس برس، الأحد، فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.
وأعلنت الأونروا، الجمعة، أن أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
اين هي العدالة التي يتبجج بها الغرب ليل نهار وينتقد دول العالم الثالث.. الساكت عن الحقيقة شيطان أخرس.
اللهم ارحمهم جميعا واغفر لهم. وارحم شهداء غزة ..
إنا لله وإنا إليه راجعون إلى الله المشتكى وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم..
جاء في الذكر الحكيم:«لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون» . الله فرج وعجل بالنصر القريب ..
انا الله وانا اليه راجعون. اللهم ارحمهم واغفر لهم وأسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ألا إن نصر الله قريب ..