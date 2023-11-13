التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لأقل من 17سنة أمام الإكوادور

التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لأقل من 17سنة أمام الإكوادور

2023-11-13 / 09:18
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أعلن سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عن تشكيلة “أشبال الأطلس” التي ستواجه يومه الإثنين 13 نونبر 2023 منتخب الإكوادور لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم التي تحتضنها أندونيسيا.

وفضل شيبا دخول المباراة بالتشكيلة التالية:

1- طه بنغويل
3- فؤاد الزهواني
4- أيوب شيخون
5- عبد الحميد أين وبدلال
6- مهدي الكومي
11- زكرياء وزان
15- نوفل الحناشي
16- أيمن النائل
18- محمد الحمروني
19- إسماعيل البخيت
20- محمد أمين كتيبة

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