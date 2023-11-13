طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-11-13 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الليل والصباح.

وستبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا بكل من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية للمملكة.

ويرتقب تشكل كتل ضبابية محلية فوق شمال سواحل المحيط الأطلسي، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بضباب على الواجهة المتوسطية وذلك خلال الليلة الموالية، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و 21 درجة بكل من السهول الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فسترتفع بكل من سواحل المحيط الأطلسي وكذا السهول الشمالية. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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