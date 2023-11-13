الشركة الوطنية “SNRT” تزف خبرا سارا لعشاق المنتخب الوطني المغربي

تمكنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية “SNRT” من الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “مونديال 2026”.

ويمكن للجمهور المغربي، من مختلف أنحاء العالم، متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، عبر قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRT، عبر البث الفضائي.

ومن المرتقب أن يستهل المنتخب الوطني رحلة المنافسة على التأهل لنهائيات كأس العالم يوم الثلاثاء 21 دجنبر 2023، حين يواجه نظيره التنزاني، برسم الجولة الثانية، بعد انسحاب إريتيريا من التصفيات.

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