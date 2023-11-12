رغم القصف الاسرائيلي المستمر…دوري في كرة القدم للاطفال بغزة ( فيديو )

2023-11-12 / 23:49
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هبة بريس _ رياضة

رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 38 يوما، أظهرت مقاطع فيديو إقامة بطولة دوري كرة قدم للأطفال في أحد مراكز إيواء النازحين في خانيونس.

وعلق ناشطون؛ إنه “رغم الألم، نصنع الأمل.. ما زلنا نُحاول العيش رغم كل الألم

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة البالغ حوالي 2.3 مليون نسمة، باتوا نازحين جراء العدوان الإسرائيلي والقصف العنيف للأحياء والمباني السكنية.

وتستهدف قوات الاحتلال الأطفال خلال عدوانها على القطاع، حيث استشهد أكثر من 4 آلاف و600 طفل

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