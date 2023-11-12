إناث الجيش الملكي تضربن موعدا مع صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

2023-11-12 / 23:19
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هبة بريس _ رياضة

حقق فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية فوزا مهما على حساب خصمه “اس ماندي” بهدفين دون رد، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وجاء الهدف الأول للجيش الملكي عن طريق بانكوك في الدقيقة 5، قبل أن تضيف تاكناوت الهدف الثاني في الدقيقة 37، لتحافظ العسكريات على نفس النتيجة لغاية نهاية المواجهة.

ورفع فريق الجيش الملكي رصيده للنقطة 6 في وصافة المجموعة، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة ميلودي صن داونز متصدر المجموعة الثانية في مباراة مكررة عن نهائي النسخة الماضية.

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