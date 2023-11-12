فريق تشيليّ يتضامن مع فلسطين.. لاعبوه ارتدوا الكوفيات
هبة بريس _ رياضة
تضامن لاعبو فريق “بالستينو” التشيلي مع الفلسطينيين بقطاع غزة بشكل لافت، خلال مواجهة فريق رنابلينسي في الدوري المحلي.
وارتدى لاعبو الفريق التشيلي كوفيات فلسطين، في إشارة دعم للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي إسرائيلي.
يشار إلى أن “بالستينو” تم تأسيسه عام 1920 من قبل أعضاء في الجالية الفلسطينية في تشيلي.
ووصل عدد الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان إلى أكثر من 11 ألفا، جلهم من النساء والأطفال.
يذكر أن التضامن الرياضي عمّ العالم خلال الأسابيع الماضية مع أهالي قطاع غزة، رغم التشديد والمنع في إدخال الأعلام الفلسطينية، ورفع اللافتات التي تندد بالعدوان.
MÁS QUE UN EQUIPO, #TODOUNPUEBLO 🇵🇸 pic.twitter.com/2ByOK6xNoU
— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) November 12, 2023
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6 تعليقات
شكرا لهذا الفريق على تضامنه مع غزة..
ليعلم العالم أن غزة غزت قلوب الملايين من الناس . فاللهم نصرك القريب ..
فلسطين في قلوب كل سكان العالم ..
اللهم فرجك العاجل الذي وعدت به عبادك الصالحين..
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم احمي غزة واجعل الحرب برداً وسلاماً على على أهلها..
اللهُمَّ سخر لفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض ومن عليها وافتح لهم أبواب توفيقك ويسر أمرهم وقوي عزيمتهم ومد صبرهم اللهُمَّ أكرمهم واحفظهم واجعل لهم من كل ضيقٍ مخرجاً ..