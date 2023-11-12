ليفركوزن يرتقي لصدارة الدوري الألماني بعد فوزه على أونيون برلين

استعاد باير ليفركوزن صدارة البطولة الألمانية لكرة القدم، بفوزه، اليوم الأحد، على ضيفه أونيون برلين (4-0)، برسم الدورة الحادية عشرة من البطولة.

وسجل لفريق ليفركوزن الذي يشرف عليه المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أليخاندرو غريمالدو (د 23)، أوديلون كوسونو (د 57)، جوناثان تاه (د 73). نايثن تيلا (د 83).

وحقق باير ليفركوزن فوزه السابع على التوالي والعاشر في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل، ورفع رصيده في المركز الأول إلى 31 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ.

وتابع اونيون برلين، رابع الموسم الماضي، نزيف النقاط منذ بداية الموسم حيث لم يذق طعم الفوز في مختلف المسابقات منذ 26 غشت، في سلسلة تعرض خلالها ل 13 هزيمة، منها تسع على التوالي في البطولة، مقابل تعادل قبل أربعة أيام أمام نابولي الإيطالي 1-1 في الدورة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

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