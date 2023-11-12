شولتس يرفض “الوقف الفوري” لإطلاق النار بغزة
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس أي وقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة.
وتأتي تصريحات شولتس هذه فيما تتكرر الدعوات على نطاق واسع في العالم من أجل وقف إطلاق النار مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.
وقال شولتس خلال نقاش نظمته صحيفة إقليمية ألمانية: “أقر بأنني لا أعتقد أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة (…) في محلها، لأن ذلك يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع حماس تمتلك صواريخ جديدة”.
وفي المقابل، دعا المستشار الألماني إلى إرساء “هدنات إنسانية”.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد 5 أسابيع على اندلاع الحرب والتي بدأت بعد عملية “طوفان الأقضى” التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، تتنامى الدعوات إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.
وعبر موقفه الرافض هذا، يبدو أن المستشار الألماني يقف على الضفة الأخرى في وجه العديد من الدول العربية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيستقبله الأسبوع المقبل في برلين.
من جهته، اعتبر أردوغان اليوم الأحد أن التزام “وقف لإطلاق النار هو أمر حيوي بالنسبة إلينا”، مطالبا “الغرب” بالضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.
إلى ذلك، نأى شولتس بنفسه عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حضّ إسرائيل يوم الجمعة الماضي على وضع حد لقصفها بهدف تحييد مدنيي غزة.
7 تعليقات
شولتز وامثاله صهاينة نازيون
موقف ھذا النازي ھو اصطفاف لا۔شروط بجانب اخوانہ الصھاینۃ النازیین۔ کلھم ایدیھم ملطخۃ بدماء ابریاء غزۃ، فھذا النازي لا یکتفي بدعم الصھاینۃ الجبناء سیاسیا فھو یزودھم بمختلف انواع الاسلحۃ حتی المحرمۃ دولیا شانہ في ذلک شان الولایات المتحدۃ وفرنسا وبریطانیا عکس حکام العرب الذین اجتمعوا في الریاض واعادوا اسطوانتھم المشروخۃ التي حفظھا الصغیر والکبیر: الشجب والاستنکار۔۔۔۔۔” اقل مایمکن ان یفعلوہ ھو حل “جامعۃ المھزلۃ العربیۃ “، الصھاینۃ یردون علیھم وھم مجتمعین بقصف المستشفیات في غزۃ وقطع اکھرباء ومنع وصول الادویۃ ۔ الم یخجل المجتمعون جمیعھم من عدم قدرتھم حتی فتح معبر رفح لانقاذ اخوانھم؟ ماذا سیقولون یوم لقاء اللہ؟ کل الدماء التي سفکھا الصھاینۃ القتلۃ بحق شیوخ ونساء واطفال غزۃ في رقبۃ حکام العرب الی یوم لقاء اللہ۔ ماھذہ۔المھزلۃ حتی خروج الشعوب العربیۃ انخفظت وتیرتھا في الوقت الذي تخرج حشود کبیرۃ في عواصم ومدن الدولۃ الداعمۃ للکیان الصھیوني المجرم للمطالبۃ بوقف المجازر الوحشیۃ الصھیونیۃ۔ این الشھامۃ العربیۃ؟ شعب غزۃ یذبح وصرخات من داخل المستشفیات تطلق لاغاٹتھم۔ العین تدمع والقلب یحترق ولا حول لنا ولاقوۃ الا باللہ ۔ العین بصیرۃ والید قصیرۃ۔ ولکم کل التحیۃ علی نشر ما نساھم بہ ولو بشکل تمواضع۔
اللهم سلط عليهم روسيا نار بدون توقف و بلا هوادة لعنة الله عليكم الى يوم الدين
وما علاقة الصورة بوقف إطلاق النار ؟
النازية و الصهيونية وجهان لعملة واحدة
اللهم ارنا عجائب قدرتك فيهم يامن لا تدركه الابصار. لنا رب يحمينا من كيد الغاصبين.
واش المستشار الألماني راكب على العاود فالمغرب؟ صورة و مقال!!!!!