ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس

هبة بريس _ رياضة

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة لفوز صعب على ضيفه ألافيس بتسجيله لهدفين (2-1)، الأحد 12 نونبر، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفي الفوز في الدقيقتين 53 و77، ردا على هدف التقدم من الضيوف عبر مهاجمه الشاب سامو أومورديون (19 عاما) بعد 18 ثانية فقط من صافرة البداية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، ونقطتين عن غريمه اللدود ريال مدريد الثاني.

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