المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على غينيا بثلاثية

المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على غينيا بثلاثية

2023-11-12 / 19:53
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فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، على نظيره الغيني، اليوم الأحد 12 نونبر 2023، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب العبدي بالجديدة، برسم ذهاب الدور الثالث وما قبل الأخير من الإقصائيات الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم كولومبيا 2024.

وسجلت أهداف المنتخب المغربي اللاعبة ضحى المدني، في ثلاث مناسبات.

وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين، يوم السبت 18 نونبر 2023 بنفس الملعب، على الساعة الرابعة بعد الزوال.

وفي حالة التأهل، إلى الدور الرابع والأخير من الإقصائيات، سيواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الفائز في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين الإثيوبي والمالي.

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