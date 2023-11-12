م__قتل 5 جنود أميركيين بتحطم طائرة في البحر المتوسط

2023-11-12 / 20:00
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا “يوكوم”، الأحد، مقتل 5 جنود أميركيين نتيجة تحطم طائرة عسكرية أميركية في البحر الأبيض المتوسط أثناء تدريب، الجمعة.

وقالت القيادة في بيان نقلته وكالتا رويترز وفرانس برس وموقع “زا هيل” الأميركي: “خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم”.

ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة، أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وكان بيان لـ “يوكوم”، السبت، أشار إلى تحطم طائرة عسكرية أميركية خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، مساء الجمعة، مؤكدا أن الحادث ليست له علاقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، أو التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال البيان: “يمكننا القول بشكل قاطع أن طلعة الطائرات كانت مرتبطة بالتدريب فقط، ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي”.

وأرسلت واشنطن سفنا حربية إلى منطقة المتوسط بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن هجوم جوي وبري متواصل، قالت وزارة الصحة في القطاع إنه خلف أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم الكثير من الأطفال والنساء.

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