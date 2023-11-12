رمزي: “هناك عوامل لم تساعدنا على الفوز باللقب”

تأسف عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي على ضياع لقب الدوري الإفريقي، بعد الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الإياب.

وقال مدرب الوداد الرياضي عقب المباراة: “أتأسف لضياع اللقب الذي كنا نسعى لتحقيقيه لكن هناك عوامل حالت دون ذلك أهمها العامل البدني والعياء”.

وأضاف رمزي: “كنا نقدم مردودا جيدا طيلة المنافسة لكن المباراة النهائية حسمت الفائز باللقب الذي سعينا إلى إحرازه”.

وأكد رمزي أنه مقتنع بالأداء العام الذي حققه الفريق، وسيسعى لتعويض خسارة هذا اللقب بالمنافسة على ألقاب أخرى يشارك فيها فريقه.

وفشل نادي الوداد الرياضي في التتويج بالنسخة الأول من لقب الدوري الإفريقي بعد هزيمته أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لحساب إياب نهائي المنافسة على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد بنتيجة هدفين دون رد، علما أن الوداد الرياضي كان قاد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل واحد.

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