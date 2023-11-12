إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا

2023-11-12 / 18:54
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هبة بريس _ وكالات

تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا لإطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوع في سياق توتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة، فيرونيك دوبوك، اليوم الأحد إنه “حوالي الساعة 5:00 (10:00 توقيت غرسنتش) تلقينا عدة اتصالات من مواطنين سمعوا طلقات نارية”.

وأشارت إلى أنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت “آثار طلقات على واجهة” المدرسة وعبوات رصاص على الأرض.

وأكدت الشرطة لوكالة “فرانس برس” أنه “لم يكن هناك أحد” داخل المدرسة عند إطلاق النار، وأضافت أن شهودا رأوا سيارة تنطلق “بسرعة” بعد سماع دوي الرصاص.

وسبق أن تعرّضت واجهة هذه المدرسة لحادث مماثل ليل الخميس – الجمعة، حين تم إطلاق النار على مدرستين يهوديتين، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك حيث تقع مدينة مونتريال.

من جهته، دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء كيبك فرانسوا لوغو، ورئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت، حادثة إطلاق النار السابقة، داعين الجميع إلى الهدوء.

وأيضا، استهدف معبد يهودي في مونتريال الأسبوع الماضي بزجاجتي مولوتوف، ما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات.

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تعليق واحد

  1. كلما أراد الناس الخروج في مظاهرة لدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة خرجوا بهاته الاخبار، ربما هناك مؤامرة تطبخ في الكواليس.التظاهرات ضد الكيان الصهيوني الذي ليس له علاقة باليهود وليس ضد اليهود.

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