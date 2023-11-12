شيبا: “اللاعبون مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام الإكوادور”

شيبا: “اللاعبون مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام الإكوادور”

2023-11-12 / 18:25
0

أكد سعيد شيبا مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أن المنتخب الوطني المغربي مطالب بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام منتخب الإكوادور، من أجل تحقيق الانتصار لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم لأقل من 17 سنة والتي تدور رحاها بأندونيسيا.

وقال السيد شيبا: “إن المنتخب الوطني مدعو لتطوير أدائه والتحلي بالنجاعة أمام شباك الخصم من أجل الفوز على الفريق الأمريكي- الجنوبي، وضمان التأهل للدور الثاني من هذه المنافسة”.

وأضاف شيبا خلال آخر حصة ل “أشبال الأطلس” قبل المباراة التي سيحتضنها غدا الإثنين ملعب جيلورا بونغ تومو بسورابايا، أنه يعرف مكامن قوة وضعف منتخب الإكوادور الذي يعتمد على لاعبين منسجمين ذوي مؤهلات تقنية وبدنية.

وبخصوص التشكيلة قال شيبا أنه ما يزال أمامه يوم واحد لاتخاذ القرارات الضرورية للخروج بفريق منسجم وقادر على الدخول بشكل جيد في المباراة.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الإكوادور وإندونيسيا بنقطة واحدة لكل منهما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على غينيا بثلاثية

المنتخب المغربي النسوي لأقل من 20 سنة يفوز على…

2023-11-12 / 19:53
Photo of رمزي: “هناك عوامل لم تساعدنا على الفوز باللقب”

رمزي: “هناك عوامل لم تساعدنا على الفوز باللقب”

2023-11-12 / 19:11
Photo of رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية في عالمنا”

رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية…

2023-11-12 / 17:04
Photo of حكم كوستاريكي لمباراة المنتخب المغربي والإكوادور في مونديال الفتيان

حكم كوستاريكي لمباراة المنتخب المغربي والإكوادور في مونديال الفتيان

2023-11-12 / 16:22
Photo of الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري الأفريقي

الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري…

2023-11-12 / 16:17
Photo of وضعية أمرابط مع مانشستر يونايتد تُقلق الركراكي

وضعية أمرابط مع مانشستر يونايتد تُقلق الركراكي

2023-11-12 / 14:09
Photo of لقجع يهنئ فريق سبورتينغ البيضاء للكرة النسوية

لقجع يهنئ فريق سبورتينغ البيضاء للكرة النسوية

2023-11-12 / 13:31
Photo of إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

2023-11-12 / 13:28
Photo of خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري الأفريقي

خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري…

2023-11-12 / 11:16
Photo of إنريكي ينتقد مبابي رغم تسجيله “هاتريك” أمام ريمس

إنريكي ينتقد مبابي رغم تسجيله “هاتريك” أمام ريمس

2023-11-12 / 09:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق