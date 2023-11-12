شيبا: “اللاعبون مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام الإكوادور”

أكد سعيد شيبا مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، أن المنتخب الوطني المغربي مطالب بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام منتخب الإكوادور، من أجل تحقيق الانتصار لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم لأقل من 17 سنة والتي تدور رحاها بأندونيسيا.

وقال السيد شيبا: “إن المنتخب الوطني مدعو لتطوير أدائه والتحلي بالنجاعة أمام شباك الخصم من أجل الفوز على الفريق الأمريكي- الجنوبي، وضمان التأهل للدور الثاني من هذه المنافسة”.

وأضاف شيبا خلال آخر حصة ل “أشبال الأطلس” قبل المباراة التي سيحتضنها غدا الإثنين ملعب جيلورا بونغ تومو بسورابايا، أنه يعرف مكامن قوة وضعف منتخب الإكوادور الذي يعتمد على لاعبين منسجمين ذوي مؤهلات تقنية وبدنية.

وبخصوص التشكيلة قال شيبا أنه ما يزال أمامه يوم واحد لاتخاذ القرارات الضرورية للخروج بفريق منسجم وقادر على الدخول بشكل جيد في المباراة.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، متبوعا بمنتخبي الإكوادور وإندونيسيا بنقطة واحدة لكل منهما.

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