القروض.. إرتفاع سعر الفائدة المتوسط إلى 5,36 %

2023-11-12 / 18:03
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسط عرف ارتفاعا خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بمقدار 10 نقاط أساس ليبلغ 5,36 في المائة

وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5,32 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و 5,12 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، و5,21 في المائة بالنسبة للقروض العقارية، و 7,25 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاع المؤسساتي، أورد المصدر نفسه أن المعدل المطبق على القروض للأفراد بلغ 5,94 في المائة، فيما بلغ 5,32 في المائة على القروض للمقاولات غير المالية.

أما في ما يخص القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5,36 في المائة، مع تسجيل معدل 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و 5,75 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

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تعليق واحد

  1. سمي الأسماء بمسمياتها….الفائدة هيا الربا و هيا ما حرم الله و رسوله…..و إن الله سائلكم عما تفعلون

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