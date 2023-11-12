” رويترز” : “حماس” علقت محادثات الأسرى

هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الأسرى لدى المقاومة، أن حركة حماس علقت المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن.

وقال المسؤول الفلسطيني المطلع، إن تعليق المحادثات جاء بسبب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه مستشفى الشفاء.

ويتعرض مجمع الشفاء الطبي لإطلاق نار كثيف، وسط خروجه عن الخدمة بعد نفاد الوقود فيه، وتقدم قوات الاحتلال باتجاهه.

يشهد مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أوضاعا كارثية بعد محاصرة قوات الاحتلال للمستشفى وخروجه عن الخدمة، وسط انقطاع الكهرباء عنه.

وأكدت مصادر طبية، أن عشرات الجثث مترامية في محيط مجمع الشفاء الطبي، وقد قامت “الكلاب الضالة” بنهش العديد منها.

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