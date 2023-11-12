رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية في عالمنا”

رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية في عالمنا”

2023-11-12 / 17:04
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حذر رئيس ناد بايرن ميونخ الألماني هربرت هاينر، من خطورة إقدام اللاعبين على مساندة فلسطين، وذلك عقب دعم الدولي المغربي، نصير مزراوي ، للقضية عبر حسابه الرسمي ب “أنستغرام”.

وتحدث هربرت هاينر في الجمع العام لبايرن ميونخ، عن دعم مزراوي للقضية الفلسطينية حيث قال: “هناك أمر واحد واضح، وهو أن شيئا كهذا يجب ألا يحدث مرة أخرى”.

وأضاف: “بشكل عام، لا مكان لمعاداة السامية في عالمنا، نتمنى السلام في العالم”.

يشار الفريق البافاري لم يتخذ أي عقوبات في حق الدولي المغربي، رغم دعمه لفلسطين عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل تعاقب الأندية الألمانية والأوروبية كل اللاعبين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

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تعليق واحد

  1. ما علاقة ذاك بمعاداة السامية!!!! أضحكني الألمان كثيرا: في المونديال وضعوا أيديهم على أفواههم دفاعا عن حرية التعبير كما يقولون والآن يمنعون حرية التعبير!!!🤣🤣🥱

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