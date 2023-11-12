قائمة عشاء “تايتانيك” بـ100 ألف دولار

2023-11-12 / 16:57
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هبة بريس _ وكالات

بيعت قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة تايتانيك التي غرقت في العام 1912، مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)، وفق ما أعلنت دار “هنري آلدريدج أند صن” البريطانية للمزادات، الأحد.

ولاقى أكثر من 1500 من ركاب وأفراد طاقم حتفهم عندما غرقت السفينة التي أبحرت من مدينة ساوثمبتون الإنكليزية متجهة إلى نيويورك بعد اصطدامها بجبل جليدي مساء 14 أبريل 1912.

وتضمنت القائمة، التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه إسترليني، أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بصلصة النبيذ، وهي مؤرخة يوم 11 أبريل، بعيد مغادرة السفينة.

وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتايتانيك “لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 أبريل”.

وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينيات بعد وفاة لين ستيفنسون، وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.

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