حكم كوستاريكي لمباراة المنتخب المغربي والإكوادور في مونديال الفتيان

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكم الكوستاريكي، كيلور هيريرا، لقيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي، ضد نظيره الإكوادوري، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم لأقل من 17 سنة المقام بأندونيسيا.

وسيقود الحكم الكوستاريكي كيلور هيريرا المباراة بمساعدة كل من ويليام شاو، وفيكتور راميريز، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع للكوري الجنوبي هيونغ جين كو.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في أول مبارياته بالمونديال أمام بنما بهدفين دون رد، ليتصدر بذلك المجموع الأولى بثلاث نقاط.

للإشارة سيواجه المنتخب المغربي نظيره الإكوادوري، يوم غد الإثنين، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المغربي.

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