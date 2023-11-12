الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري الأفريقي

الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري الأفريقي

2023-11-12 / 16:17
4
هبة بريس _ رياضة

خسر الوداد الرياضي لقب الدوري الأفريقي بعد تعثره أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ببريتوريا، ضمن إياب النهائي.

ودخل الوداد الرياضي المباراة بنهج دفاعي، حيث حاول المدرب عادل رمزي الدفاع عن نتيجة الذهاب، ما منح الفريق الجنوب أفريقي فرصة الضغط بكل قوته على دفاع الفريق المغربي.

وتقدم صن داونز عبر اللاعب شالوليل بيتر في الدقيقة 45+3، وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وكان الوداد الرياضي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين لواحد بملعب محمد الخامس بالدلر البيضاء، ما يمنح لقب النسخة الأولى من دوري “السوبر ليغ” للفريق الجنوب أفريقي، الذي تفوق في مجموع المباراتين بحصة (3-2).

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رمزي: “هناك عوامل لم تساعدنا على الفوز باللقب”

رمزي: “هناك عوامل لم تساعدنا على الفوز باللقب”

2023-11-12 / 19:11
Photo of شيبا: “اللاعبون مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام الإكوادور”

شيبا: “اللاعبون مطالبون بالتحلي بالنجاعة الهجومية أمام الإكوادور”

2023-11-12 / 18:25
Photo of رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية في عالمنا”

رئيس بايرن ميونخ عن مزراوي: “لا مكان لمعاداة السامية…

2023-11-12 / 17:04
Photo of حكم كوستاريكي لمباراة المنتخب المغربي والإكوادور في مونديال الفتيان

حكم كوستاريكي لمباراة المنتخب المغربي والإكوادور في مونديال الفتيان

2023-11-12 / 16:22
Photo of وضعية أمرابط مع مانشستر يونايتد تُقلق الركراكي

وضعية أمرابط مع مانشستر يونايتد تُقلق الركراكي

2023-11-12 / 14:09
Photo of لقجع يهنئ فريق سبورتينغ البيضاء للكرة النسوية

لقجع يهنئ فريق سبورتينغ البيضاء للكرة النسوية

2023-11-12 / 13:31
Photo of إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

2023-11-12 / 13:28
Photo of خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري الأفريقي

خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري…

2023-11-12 / 11:16
Photo of إنريكي ينتقد مبابي رغم تسجيله “هاتريك” أمام ريمس

إنريكي ينتقد مبابي رغم تسجيله “هاتريك” أمام ريمس

2023-11-12 / 09:24
Photo of الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا أمام فالنسيا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا أمام فالنسيا

2023-11-11 / 23:02

‫4 تعليقات

  1. C’est une confirmation logique après une baisse du niveau de l’équipe du WAC cet année et quelques joueurs qui n’ont pas le niveau des hauts niveaux C’est bien dommage qu’ils ont raté la nouvelle coupe de la ligue africaine

    رد

  2. عقلية الهواة تحكمت في عقلية لاعبي الوداد رغم وصف بطولتنا بالاحترافية…وبدلا من أن يتحمل الخصم ثقل المباراة من الناحية النفسية…تطوع لاعبوا الوداد وتحملوها بسذاجة غريبة…المسؤولية يتحملها من جعل من البطولة المغربية نسخة من دوري الأحياء في العاصمة الإقتصادية..واقصد تحديدا مسيروا بعض الفرق..

    رد

  3. بعد تعليق مدرب الوداد بعد الفوز بمبارة الدارالبيضاء قال انه مطمئن بالنتيجة وكأنه لم يلعب بافريقيا ويعرف خباياها. الوداد مهاجميها لايستغلون انصاف الفرص للتسجيل وضياع فرص التسجيل في مبارة الذهاب. من يضيع يسجل عليه. هناك لاعبون يظهرون في مبارة ويختفون في مباريات من حيث المستوى.

    رد

  4. للأسف الشديد اللقب كان قد يكون للوداد لكن ليس هناك لا خطة لا مهاجم صريح لا مدرب ولا شيء

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق