الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري الأفريقي
هبة بريس _ رياضة
خسر الوداد الرياضي لقب الدوري الأفريقي بعد تعثره أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ببريتوريا، ضمن إياب النهائي.
ودخل الوداد الرياضي المباراة بنهج دفاعي، حيث حاول المدرب عادل رمزي الدفاع عن نتيجة الذهاب، ما منح الفريق الجنوب أفريقي فرصة الضغط بكل قوته على دفاع الفريق المغربي.
وتقدم صن داونز عبر اللاعب شالوليل بيتر في الدقيقة 45+3، وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53.
وكان الوداد الرياضي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين لواحد بملعب محمد الخامس بالدلر البيضاء، ما يمنح لقب النسخة الأولى من دوري “السوبر ليغ” للفريق الجنوب أفريقي، الذي تفوق في مجموع المباراتين بحصة (3-2).
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C’est une confirmation logique après une baisse du niveau de l’équipe du WAC cet année et quelques joueurs qui n’ont pas le niveau des hauts niveaux C’est bien dommage qu’ils ont raté la nouvelle coupe de la ligue africaine
عقلية الهواة تحكمت في عقلية لاعبي الوداد رغم وصف بطولتنا بالاحترافية…وبدلا من أن يتحمل الخصم ثقل المباراة من الناحية النفسية…تطوع لاعبوا الوداد وتحملوها بسذاجة غريبة…المسؤولية يتحملها من جعل من البطولة المغربية نسخة من دوري الأحياء في العاصمة الإقتصادية..واقصد تحديدا مسيروا بعض الفرق..
بعد تعليق مدرب الوداد بعد الفوز بمبارة الدارالبيضاء قال انه مطمئن بالنتيجة وكأنه لم يلعب بافريقيا ويعرف خباياها. الوداد مهاجميها لايستغلون انصاف الفرص للتسجيل وضياع فرص التسجيل في مبارة الذهاب. من يضيع يسجل عليه. هناك لاعبون يظهرون في مبارة ويختفون في مباريات من حيث المستوى.
للأسف الشديد اللقب كان قد يكون للوداد لكن ليس هناك لا خطة لا مهاجم صريح لا مدرب ولا شيء