الوداد الرياضي ينهزم أمام صن داونز ويخسر لقب الدوري الأفريقي

هبة بريس _ رياضة

خسر الوداد الرياضي لقب الدوري الأفريقي بعد تعثره أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ببريتوريا، ضمن إياب النهائي.

ودخل الوداد الرياضي المباراة بنهج دفاعي، حيث حاول المدرب عادل رمزي الدفاع عن نتيجة الذهاب، ما منح الفريق الجنوب أفريقي فرصة الضغط بكل قوته على دفاع الفريق المغربي.

وتقدم صن داونز عبر اللاعب شالوليل بيتر في الدقيقة 45+3، وأضاف أوبري موديبا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وكان الوداد الرياضي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين لواحد بملعب محمد الخامس بالدلر البيضاء، ما يمنح لقب النسخة الأولى من دوري “السوبر ليغ” للفريق الجنوب أفريقي، الذي تفوق في مجموع المباراتين بحصة (3-2).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0