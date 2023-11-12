بسبب حادثة سير أدت إلى وفاة شخص .. إقالة وزير الدفاع الكرواتي

2023-11-12 / 16:25
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هبة بريس _ وكالات

أقيل وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش من منصبه إثر حادثة سير أصيب فيها بجروح بالغة وأودت بسائق السيارة التي اصطدم بها.

وقد وقع الحادث عندما اصطدم الوزير الذي كان يقود سيارته الشخصية، بشاحنة صغيرة أثناء مغادرته بلدة فينكوفسي، على بعد 270 كيلومترا شرق العاصمة زغرب صباح أمس السبت.

وقدم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش تعازيه لأسرة سائق السيارة الذي توفي في الحادث، وقال بلينكوفيتش “لقد أعفيت الوزير بانوزيتش من مهامه كوزير للدفاع”.

وأضاف “لقد علمتم بظروف الحادث ونعبر عن أسفنا وقلقنا إزاء الوضع الصحي للوزير الذي أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة”.

وكان الناطق باسم الحكومة ماركو ميليتش قال في وقت سابق إن بانوزيتش أدخل المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الرأس، مضيفا أن حياته “لم تعد في خطر” بحسب الأطباء، بانوزيتش الذي ولد عام 1979 كان يتولى حقيبة الدفاع منذ عام 2020.

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تعليق واحد

  1. نحن نعيش الفقسة!!منذ بداية الموسم الدراسي مع الوزير المكلف بالقطاع و تعنته في حلحلة توقف الموسم الدراسي لملايين المغاربة!! و لا بوادر على العزل و لا الاقالة و لا الانسحاب حاله حال وزير عدل مسيرته حافلة بالأخطاء و التصريحات الغير الموفقة…انا لا أجد منطقة لاستمرار شخص في مهمة الكل يطالب بتنحيه!!

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