الداخلة : إختفاء سلاح ناري لعنصر من القوات المساعدة يستنفر الامن

2023-11-12 / 14:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تباشر مصالح الدرك التابعة لسرية الداخلة، ومصالح القوات المساعدة، أبحاثها وتحرياتها مع عنصر لديها، كان قد فقد سلاحه الوظيفي خلال مداومة عمله بإحدى نقط المراقبة بالساحل الشمالي للداخلة.

وقالت مصادر الجريدة، أن العنصر التابع للقوات المساعدة، كان قد تدخل لانتشال جثة مهاجر سري من ضحايا الهجرة الغير شرعية تطفو على سطح مياه البحر أثناء عملية مراقبة كان يقوم بها، وإضطر إلى التدخل السريع لإنتشالها ، إذ فوجىء بعد ذلك أن سلاحه الوظيفي قد إختفى وسط مياه الشاطئ بحسب روايته لمسؤوليه.

ولازالت المصالح الأمنية تكثف من ابحاثها للعثور على السلاح الوظيفي المختفي.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم وأين رفيقه في العمل ومن يدعمه وهل استشار مع الضابطة القضائية لإنقاذ هذا الغريق

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