وضعية أمرابط مع مانشستر يونايتد تُقلق الركراكي

تثير وضعية سفيان أمرابط، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريقه قلق الناخب الوطني وليد الركراكي قبل أسابيع قليلة على إنطلاق كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وفقد أمرابط رسميته في تشكيلة مانشستر يونايتد، كما تراجع في قائمة اختيارات مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، سواء في مباريات الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وظل أمرابط حبيس مقاعد البدلاء في مباراة الأمس أمام لوتون تاون في الدوري، وقبلها شارك كبديل أمام كوبنهاغن الدنماركي في دوري الأبطال، بينما ظل حبيس مقاعد البدلاء في الجولة السابقة من الدوري أمام فولهام.

وتُشعر وضعية أمرابط، المدرب وليد الركراكي بالكثير من القلق، في ظل غياب بديل مناسب له في صفوف المنتخب الوطني المغربي، الذي يعاني من خصاص كبير على مستوى مركز الارتكاز.

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