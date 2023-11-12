إصابة عدد من الإسرائيليين جراء إطلاق صواريخ من لبنان

هبة بريس _ وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة “عدد من المدنيين” جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان، الأحد، استهدفت منطقة “دوفيف” الحدودية الشمالية.

وقال الجيش إن مسلحين “أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف”.

وأضاف: “أصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية”.

وقال متحدث باسم هيئة الإسعاف الإسرائيلية لقناة “إن12” الإخبارية الإسرائيلية، إن شخصا واحدا أصيب بجروح خطيرة، كما أصيب ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص آخرين.

وفي حادث ثانٍ، أفاد الجيش الإسرائيلي، أن قواته “هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية”.

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