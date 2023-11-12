مراكش : العثور على جثة سبعيني ” فرنسي” داخل شقته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر يوم السبت 11 نونبر الجاري ، على جثة مواطن فرنسي ، بداخل شقته بمنطقة الحي العسكري بمراكش.

وكانت السلطات الأمنية بمراكش، قد تلقت إشعارا إشعارا بوفاة أجنبي، بداخل شقته التي يكتريها منذ سنة 2018. مما عجل بحضور الشرطة العلمية إلى المكان رفقة الشرطة القضائية التي فتحت تحقيق في ملابسات القضية .

ورجحت مصادر الجريدة، أن تكون وفاة المعني بالأمر المزداد سنة 1952 عادية. مشيرة إلى انه كان يعاني قيد حياته من مرض. أجرى على إثره عملية جراحية .

وبتعليمات من النيابة العامة، تم إيداع جثة المواطن الفرنسي، مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، قصد إجراء التشريح الطبي ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

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