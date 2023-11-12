“غارة إسرائيلية” دمرت قسم القلب بمستشفى الشفاء

2023-11-12 / 12:28
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هبة بريس _ وكالات

أكد مسؤول في وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الأحد، أن غارة إسرائيلية دمرت مبنى قسم أمراض القلب في مجمع الشفاء الطبي في شمال غزة، مع احتدام القتال في محيط مستشفيات القطاع.

وقال وكيل وزارة الصحة، يوسف أبو الريش، لوكالة فرانس برس إن القصف “دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مستشفى الشفاء” الأكبر في قطاع غزة.

وكان مدير مجمع الشفاء، محمد أبو سلمية، حذر من أن “الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها”.

وأكد أن “المستشفى محاصر تماما والقصف مستمر في محيطه”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان تواصلها مع جهات اتصالها في مستشفى الشفاء بقطاع غزة “وسط تقارير مروعة” عن تعرضه لهجمات متكررة، بحسب المنظمة.

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