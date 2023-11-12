بعد غياب طويل.. الدكتوراه تُعيد عزيز البدراوي إلى الواجهة

بعد غياب طويل.. الدكتوراه تُعيد عزيز البدراوي إلى الواجهة

2023-11-12 / 11:52
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عاد عزيز البدراوي، الرئيس السابق للرجاء الرياضي إلى الواجهة مرة أخرى بعدما توارى عن الأنظار منذ إستقالته من منصبه.

وناقش البدراوي أطروحة الدكتوراه في القانون العام، أمس السبت، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس.

ونال الرئيس السابق للرجاء الرياضي شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، بعدما ناقش موضوع “المطارح العمومية في المغرب وإفريقيا، التدبير و التأثير و الإستدامة، دراسة الحالة.. مقاربة بين ثلاث دول افريقية المغرب مالي الكوت ديڤوار “.

تجدر الإشارة إلى أن عزيز البدراوي كان قد إستقال من رئاسة الرجاء الرياضي شهر مايو الماضي، بسبب الضغط الجماهيري وسوء النتائج.

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