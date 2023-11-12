خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري الأفريقي
هبة بريس _ رياضة
بات الوداد الرياضي على بعد خطوة واحدة فقط من معانقة لقب الدوري الأفريقي.
ويحل الفريق المغربي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد بداية من الثانية بعد الزوال بمدينة بريتوريا، ضمن إياب النهائي.
وتفوق الوداد في موقعة الذهاب بهدفين لواحد، وأضحى بحاجة لتحقيق التعادل على الأقل من أجل الحصول على اللقب.
تبقى الإشارة إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة على قنوات الرياضية المغربية وأون سبورت المصرية وأبوظبي الرياضية الإماراتية وإس إس سي السعودية.
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4 تعليقات
ويلاه من خطوة
مبارة صعبة يارب السلامة
مربوحة ان شاء الله
القضية حامضة لوداد خاسرة دبا نتمنوا الشوط الثاني يكون خير يارب