خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري الأفريقي

خطوة واحدة تفصل الوداد الرياضي عن معانقة لقب الدوري الأفريقي

2023-11-12 / 11:16
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بات الوداد الرياضي على بعد خطوة واحدة فقط من معانقة لقب الدوري الأفريقي.

ويحل الفريق المغربي ضيفا على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الأحد بداية من الثانية بعد الزوال بمدينة بريتوريا، ضمن إياب النهائي.

وتفوق الوداد في موقعة الذهاب بهدفين لواحد، وأضحى بحاجة لتحقيق التعادل على الأقل من أجل الحصول على اللقب.

تبقى الإشارة إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة على قنوات الرياضية المغربية وأون سبورت المصرية وأبوظبي الرياضية الإماراتية وإس إس سي السعودية.

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