شركة الطيران الإسبانية “بينتر” تعزز تواجدها في أكادير

2023-11-12 / 11:20
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هبة بريس _ الرباط

افتتحت امس السبت، شركة الطيران الإسبانية “بينتر” مكاتبها الجديدة لخدمة العملاء بأكادير، بحضور ممثلي العديد من وكالات الأسفار. ويتعلق الأمر بمكتب للشركة في وسط المدينة، وآخر للمعلومات والمبيعات في محطة مطار أكادير المسيرة.

وقال المسؤول عن المنطقة الإفريقية في “بينتر”، إبراهيما خليل نيانغ، إن الشركة التي تتخذ من جزر الكناري مقرا لها، افتتحت مكاتب جديدة للخدمة في أكادير بهدف التقرب من عملائها ووكالات السفر الشريكة لها وأيضا تقديم خدمات القرب.

وأضاف أن “بينتر” توفر حاليا رحلات إلى عدة وجهات في المغرب من بينها مراكش والداخلة وكلميم والعيون، معلنا أن الشركة ستبدأ اعتبارا من فبراير 2024 في ربط جزر الكناري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد أن الشركة تهدف من خلال هذه الخدمات إلى توسيع شبكتها بالمغرب، مشيرا إلى أن المملكة تحتل مكانة مهمة واستراتيجية في السياسة التجارية لـ”بينتر”.

وبدأت شركة الطيران الكنارية ربط أكادير بجزر الكناري في عام 2012، حيث نقلت أكثر من 100 ألف مسافر على مثن 2241 رحلة جوية طوال هذه الفترة.

وتنظم “بينتر” حاليا كل يوم أحد رحلاتها في اتجاه مطار غران كناريا، بينما خلال موسم الصيف، أي من شهر يوليوز إلى شتنبر، يتم تمديد هذا الربط الأسبوعي إلى رحلة ثانية كل يوم خميس.

واعتبارا من فبراير 2024، ستبدأ “بينتر” ربط جزر الكناري بمدريد من الاثنين إلى الأحد بمعدل أربع رحلات ذهابا وإيابا من مطار غران كناريا وأربع أخرى من شمال تينيريفي.

وستعمل هذه الخطوط الجديدة على تحسين ربط أكادير بالعاصمة الإسبانية، حيث سيتمكن المسافرون من المغرب من التوقف في مطار غران كناريا خلال ساعتين فقط.

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‫5 تعليقات

  1. العجب منين احلات فااكادير ومادااوهاا المراكش ولا داخلة وكاانظن بأن هد الشركة وراءها قاالب كبير فكااس اكبير

    رد

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