طبيب فلسطيني ينعى نفسه على “فيسبوك” بكلمات “قوية ” ( صورة )

هبة بريس _ الرباط

أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استشهاد الطبيبين باسل و رائد مهدي، وهما على رأس عملهما داخل مستشفى المهدي للولادة غرب مدينة غزة، فجر اليوم الأحد، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.

وكتب الطبيب الشهيد باسل في حسابه على موقع “فيسبوك” قبل يومين رسالة قال فيها: “ما في حدا بموت ناقص عمر، بس في ناس راح تموت ناقصة كرامة وناقصة إنسانية وناقصة مبدأ، وخبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله”.

وكان هذا تعبيرا صارخا عن الخذلان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة أمام وحشية العدوان الإسرائيلي الذي أوقع آلاف الشهداء والجرحى منذ بدء عدوانه على قطاع غزة.

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