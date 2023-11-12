طبيب معتمد لدى المحاكم في قبضة أمن الرباط

هبة بريس _ الرباط

أوقفت مصالح الأمن بمنطقة “حسان” بالعاصمة الرباط، السبت 11 نونبر الجاري، طبيبا خبيرا معتمدا لدى المحاكم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكانت مصالح الشرطة بالرباط قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، الذي ينسب فيه للطبيب الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل للقيام بعمل من أعمال وظيفته في إطار خبرة طبية تتعلق بحادثة سير بدنية جارية لدى القضاء.

وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيب المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من قبل الضحية، على سبيل الرشوة والابتزاز.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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