طبيب معتمد لدى المحاكم في قبضة أمن الرباط

2023-11-12 / 10:42
7
هبة بريس _ الرباط

أوقفت مصالح الأمن بمنطقة “حسان” بالعاصمة الرباط، السبت 11 نونبر الجاري، طبيبا خبيرا معتمدا لدى المحاكم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكانت مصالح الشرطة بالرباط قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، الذي ينسب فيه للطبيب الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل للقيام بعمل من أعمال وظيفته في إطار خبرة طبية تتعلق بحادثة سير بدنية جارية لدى القضاء.

وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيب المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي من قبل الضحية، على سبيل الرشوة والابتزاز.

وقد تم الاحتفاظ بالطبيب المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد غياب طويل.. الدكتوراه تُعيد عزيز البدراوي إلى الواجهة

بعد غياب طويل.. الدكتوراه تُعيد عزيز البدراوي إلى الواجهة

2023-11-12 / 11:52
Photo of توقيف مدير بقلعة السراغنة متهم بالاستغلال الجنسي لقاصر

توقيف مدير بقلعة السراغنة متهم بالاستغلال الجنسي لقاصر

2023-11-12 / 09:56
Photo of طقس الأحد..أجواء باردة مع تشكل كتل ضبابية

طقس الأحد..أجواء باردة مع تشكل كتل ضبابية

2023-11-12 / 09:00
Photo of عزيز بدراوي ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

عزيز بدراوي ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا

2023-11-11 / 23:25
Photo of شيشاوة .. صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال

شيشاوة .. صرف الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة…

2023-11-11 / 22:49
Photo of التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخوض إضرابا وطنيا جديدا الأسبوع المقبل

التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخوض إضرابا وطنيا جديدا الأسبوع…

2023-11-11 / 21:18
Photo of شفشاون..لقاء تواصلي لتقييم موسم زراعة “القنب الهندي”

شفشاون..لقاء تواصلي لتقييم موسم زراعة “القنب الهندي”

2023-11-11 / 21:04
Photo of غناء فنانة موريتانية للمسيرة الخضراء يشعل غضب “مرتزقة البوليساريو”

غناء فنانة موريتانية للمسيرة الخضراء يشعل غضب “مرتزقة البوليساريو”

2023-11-11 / 19:15
Photo of مسيرة حاشدة بسبتة المحتلة تضامنا مع فلسطين

مسيرة حاشدة بسبتة المحتلة تضامنا مع فلسطين

2023-11-11 / 18:31
Photo of العرائش ..اعتقال ثلاثيني عرض رجلا مسنا لاعـتـداء بالسـلاح الأبيض

العرائش ..اعتقال ثلاثيني عرض رجلا مسنا لاعـتـداء بالسـلاح الأبيض

2023-11-11 / 18:10

‫7 تعليقات

  2. الأطباء نكن لهم كل التقدير والاحترام لعملهم الجبار ولكن مثل هذا السلوك يؤثر على سلوكهم..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق