الإمساك بأسد هرب من السيرك في مدينة إيطالية ( صورة )

2023-11-12 / 10:28
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هبة بريس _ وكالات

أمسكت السلطات الإيطالية، مساء أمس السبت، بأسد هرب من سيرك محلي بالقرب من روما، وذلك بعد ساعات من القلق في المنطقة جراء تجواله في شوارع مدينة قريبة من العاصمة.

وكان رئيس بلدية لاديسبولي أليساندرو غراندو، قد دعا سكان المدينة إلى ملازمة المنزل في انتظار انتهاء محاولات الشرطة وموظفي السيرك الإمساك بالحيوان الهارب.

وفي الساعة 22,30 (21,30 ت غ)، أي بعد أكثر من خمس ساعات من رسالته الأولى التي تدعو إلى الحذر، أكد غراندو على صفحته على فيسبوك أن الأسد “جرى تخديره وأسره”.

وأضاف “الآن سيتم الاعتناء به من جانب موظفي السيرك”، شاكرا مصالح الطوارئ والمتطوعين الذين قدموا المساعدة خلال “هذه الساعات المقلقة للغاية”.

وأعرب غراندو عن أمله في أن “تؤدي هذه الحادثة إلى زيادة الوعي، وأن نضع حدا لاستغلال الحيوانات في السيرك”.

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