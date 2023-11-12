“بن غفير” يدعو لتصفية كل مَن يدعم حماس
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القضاء على حركة “حماس” الفلسطينية يشمل كل مَن يدعمها، ولو بتوزيع الحلوى ابتهاجًا بعمليات “المقاومة” ضد إسرائيل.
بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال في تغريدة على منصة “إكس”، مساء السبت: “لأكون واضحًا، عندما يقال إنه يجب القضاء على حماس، فإن ذلك يعني أيضًا أولئك الذين يغنّون والذين يدعمون والذين يوزعون الحلوى”.
وزعم أن “كل هؤلاء إرهابيون، ويجب القضاء عليهم”، على حد تعبيره.
وتؤكد “حماس” أنها حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية منذ عقود.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها قررت القضاء على القدرات العسكرية لحركة “حماس” وقدرتها على حكم قطاع غزة.
ويقود بن غفير حملة اعتقالات واسعة طالت المئات من المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة؛ بداعي دعم “حماس” على شبكات التواصل الاجتماعي.
7 تعليقات
اكبر ارهاب على مدى التاريخ هو الإرهاب الصهيوني الأمريكي الاوربي الغربي
اللهم إنا الأمر أمرك فاقضي على الصهاينة المتجبرين في الأرض يارب العالمين..
فلسطين تحتاج أغذية وأكفان فلسطين تحتاج أسلحة ودعم ..
اللهم انصر اخواننا في غزة. وارزقهم العزة والكرامة اللهم انصرهم نصرا عزيزا تعز به الدين..
اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة لنصره فلسطين امين يارب العالمين..
حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . اقتربت ان شاء الله تعالى نهاية سقوط العدو..
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا».متفق عليه..