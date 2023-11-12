توقيف مدير بقلعة السراغنة متهم بالاستغلال الجنسي لقاصر

هبة بريس _ الرباط

أوقفت عناصر الأمن التابعة لمنطقة قلعة السراغنة بحر هذا الأسبوع أستاذا يشغل مهمة مدير لإحدى المؤسسات التعليمية بتراب جماعة لوناسدة بقيادة اولاد يعكوب لوناسدة، وذلك للاشتباه في تورطه في الاستغلال الجنسي قاصر.

وقالت مصادر صحفية” إن عملية التوقيف، جاءت تفاعلا مع شكاية تقدم بها والد الضحية يتهم فيها المدير بمحاولة اغتصاب ابنه.”

وأكدت ذات المصادر أن المشتبه فيه قام باستدراج القاصر الى مقر سكناه بحي جنان الشعيبي بقلعة السراغنة، قبل ان يتم أخبار السلطات الأمنية بالواقعة، التي انتقلت إلى عين المكان على الفور، وقامت بضبطه متلبسا حيث جرى توقيفه ووضعه تحث الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة الذي أمر بالاستماع إلى الضحية والى والده والى الشخص المشتكى به الموقوف قصد التحقيق ” _ تقول السراغنة اولاين _

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